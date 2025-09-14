Sinaloa se prepara para vivir los festejos patrios 2025 con un amplio programa de actividades culturales, artísticas y gastronómicas, informó Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo estatal.

Los municipios y Pueblos Mágicos del estado se engalanan para recibir a miles de visitantes en un ambiente familiar, con conciertos de artistas nacionales e internacionales, verbenas, juegos tradicionales y fuegos artificiales.

En Culiacán, el Palacio de Gobierno será el epicentro de la celebración con música, baile, antojitos mexicanos y convivencia familiar a partir de las 18:00 horas del lunes 15 de septiembre. La cartelera incluye a Miguel Bosé, Marisela y El Coyote y su Banda Tierra Santa.

Sinaloa celebra fiestas patrias 2025 con conciertos, gastronomía y actividades en Pueblos Mágicos (Cortesía)

Culiacán, Mazatlán y otros municipios de Sinaloa celebran fiestas patrias 2025

En Mazatlán, desde el fin de semana, los conciertos de Chuy Lizárraga y El Coyote en el Estadio Teodoro Mariscal y la tradicional verbena en la Plazuela República, con la actuación de Mi Banda El Mexicano, prometen un ambiente de alegría y tradición.

Otros municipios como El Fuerte, Cosalá, El Rosario, Choix y Mocorito celebran con eventos locales, desde la Lotería Patria hasta concursos de globos tricolores, además de presentaciones de grupos musicales y ballets folclóricos.

La gastronomía sinaloense destaca con platillos tradicionales como chilorio, machaca, tamales barbones y mariscos frescos, ofreciendo a visitantes una experiencia completa de cultura y sabor regional.

Con estas acciones, Sinaloa refuerza su posición como un destino turístico que combina tradición, cultura y diversión familiar, invitando a locales y turistas a disfrutar de unas fiestas patrias 2025 llenas de orgullo mexicano.