Sinaloa destacó su potencial turístico en IBTM Américas, feria internacional de la industria de reuniones, congresos y viajes de incentivos, realizada en Ciudad de México. La secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, resaltó la participación de los municipios y la promoción del estado como destino competitivo en el segmento MICE.

Citas y visitas estratégicas

En conjunto con asociaciones hoteleras, Sinaloa concretó 346 citas, 15 visitas de inspección a Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, y recibió más de mil visitantes en su stand. Estos encuentros buscan atraer inversión, fortalecer conectividad y generar nuevas oportunidades de negocio.

Tendencias y oportunidades

A través de conferencias con expertos, los asistentes conocieron las tendencias del sector MICE. La presencia de más de 4 mil profesionales, 450 marcas y representantes de más de 20 países permitió mostrar la infraestructura, hospitalidad, cultura y gastronomía del estado.

Diversificación turística

El objetivo es posicionar a los municipios de Sinaloa como destinos accesibles y atractivos para todo tipo de viajeros. Con estas acciones, el estado consolida su oferta turística más allá del sol y playa, destacándose como referente en turismo de reuniones a nivel nacional e internacional.