Desde el Palacio Postal Mexicano, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de los Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura 2024.

En la ceremonia, el funcionario hizo un reconocimiento al ingeniero Francisco de Pablo Galán y al arquitecto Augusto Quijano Axle, quienes se han encargado de construir infraestructura con inteligencia, esfuerzo y responsabilidad.

SICT honra legado en ingeniería y arquitectura en México

El titular de la SICT señaló que Francisco de Pablo cuenta con una huella que se destaca por infraestructura educativa, espacios de aprendizaje y entornos para que las infancias se desarrollen de manera integral en el país.

“Ahí, en esos muros que resguardan sueños, en esas aulas donde se forman ciudadanos, su obra adquiere una dimensión distinta, se vuelve semilla, porque construir infraestructura educativa no solo es levantar un edificio, es abrir oportunidades. Y en ese acto profundamente humano, su obra trasciende lo material para convertirse en una vida compartida” Esteva Medina, titular de la SICT

El Gobierno de México reconoció a Francisco de Pablo Galán y Augusto Quijano Axle (cortesía)

Por otra parte, reconoció al arquitecto Augusto Quijano, a quien destacó por generar espacios emblemáticos que combinan lo cotidiano con la belleza. Esteva Medina señaló que la ingeniería y la arquitectura se complementan, asegurando que ninguna obra nace sola y que toda obra es memoria.

“Sus obras no solo se recorren, se viven, invitan a detenerse, a contemplar, a reconocernos. En ella habita esa religiosidad implícita de la que hablaba Barragán, una dimensión donde lo cotidiano se vuelve significativo, donde la belleza es una necesidad del espíritu” Esteva Medina, titular de la SICT

El Gobierno de México reconoció a Francisco de Pablo Galán y Augusto Quijano Axle (cortesía)

Finalmente, el funcionario agradeció al ingeniero Francisco de Pablo y al arquitecto Augusto Quijano por su trabajo, asegurando que sus obras no se olvidarán y reafirmando el compromiso de construir obras con sentido para impactar directamente en la calidad de vida de la población.