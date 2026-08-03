La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el 6 de agosto sostendrá una reunión en Palacio Nacional con la dirigencia de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con el objetivo de dar seguimiento a los compromisos en materia educativa para Oaxaca.

“Vamos a hablar sobre los acuerdos que se tomaron con la Secretaria de Gobernación y el Secretario de Educación con la Sección 22, ese es el tema que vamos a tocar.” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum explicó que el encuentro estará enfocado exclusivamente en temas relacionados con la educación en la entidad y USICAMM, por lo que descartó que se aborden asuntos distintos a los previamente acordados con el magisterio oaxaqueño.

Claudia Sheinbaum revisará con la CNTE plazas docentes y la reforma al USICAMM

Claudia Sheinbaum detalló durante la conferencia matutina de este 3 de agosto, que la reunión con la Sección 22 de la CNTE permitirá revisar los avances en la apertura de plazas docentes y otros compromisos adquiridos para fortalecer el sistema educativo de Oaxaca.

“No es con la CNTE, la CNTE tiene la Sección 22 y tiene demandas específicas sobre Oaxaca, sobre acuerdos que se tomaron para nuevas plazas en Oaxaca y algunos otros temas relevantes. Entonces, sobre esos temas, el cumplimiento de esos temas, y algún tema mas relacionado con Oaxaca y la educación de las niñas y los niños en Oaxaca; eso es lo que vamos a platicar.” Claudia Sheinbaum

Asimismo, adelantó que el gobierno federal iniciará un proceso de consultas en los planteles escolares para construir una propuesta de reforma a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), organismo encargado de regular los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento del personal docente.

Claudia Sheinbaum reiteró que el diálogo con la CNTE se mantendrá dentro del ámbito educativo y que las mesas de trabajo buscan consolidar acuerdos que beneficien tanto a las y los maestros como a las comunidades escolares de Oaxaca, en un proceso que incluirá la participación del sector educativo antes de presentar una propuesta de modificación al sistema USICAMM.