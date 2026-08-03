La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el 6 de agosto sostendrá una reunión en Palacio Nacional con la dirigencia de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con el objetivo de dar seguimiento a los compromisos en materia educativa para Oaxaca.
“Vamos a hablar sobre los acuerdos que se tomaron con la Secretaria de Gobernación y el Secretario de Educación con la Sección 22, ese es el tema que vamos a tocar.”Claudia Sheinbaum
Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum explicó que el encuentro estará enfocado exclusivamente en temas relacionados con la educación en la entidad y USICAMM, por lo que descartó que se aborden asuntos distintos a los previamente acordados con el magisterio oaxaqueño.
Claudia Sheinbaum revisará con la CNTE plazas docentes y la reforma al USICAMM
Claudia Sheinbaum detalló durante la conferencia matutina de este 3 de agosto, que la reunión con la Sección 22 de la CNTE permitirá revisar los avances en la apertura de plazas docentes y otros compromisos adquiridos para fortalecer el sistema educativo de Oaxaca.
“No es con la CNTE, la CNTE tiene la Sección 22 y tiene demandas específicas sobre Oaxaca, sobre acuerdos que se tomaron para nuevas plazas en Oaxaca y algunos otros temas relevantes. Entonces, sobre esos temas, el cumplimiento de esos temas, y algún tema mas relacionado con Oaxaca y la educación de las niñas y los niños en Oaxaca; eso es lo que vamos a platicar.”Claudia Sheinbaum
Asimismo, adelantó que el gobierno federal iniciará un proceso de consultas en los planteles escolares para construir una propuesta de reforma a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), organismo encargado de regular los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento del personal docente.
Claudia Sheinbaum reiteró que el diálogo con la CNTE se mantendrá dentro del ámbito educativo y que las mesas de trabajo buscan consolidar acuerdos que beneficien tanto a las y los maestros como a las comunidades escolares de Oaxaca, en un proceso que incluirá la participación del sector educativo antes de presentar una propuesta de modificación al sistema USICAMM.
“Quedó muy claro ese día con la diligencia de la 22, que esos son los temas que vamos a tratar de esta a la próxima semana: vienen el jueves.”Claudia Sheinbaum