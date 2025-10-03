Un tráiler que transportaba turbosina provocó caos por más de 6 horas en la autopista La Chamapa-Lechería al subir un accidente que bloqueó los 2 carriles, así como el acotamiento.

El hecho ocurrió la noche del 2 de octubre a la altura del km 16 con dirección a Lechería, cuando la pipa de doble remolque perdió el control y terminó atravesado, bloqueando por completo el paso.

Para las 22:00 horas, ya se reportaban filas de hasta 10 km de largo en dirección a Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Tráiler con turbosina bloquea carriles en tramo Chamapa-Lechería; liberan paso tras 6 horas de afectaciones

Luego de más de 6 horas de bloqueo en el tramo de la autopista Chamapa-Lechería del km 16, alrededor de las 2:07 horas del 3 de octubre, la vialidad fue liberada.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe) la circulación tuvo que cerrar por completo en dirección a Lechería debido a que el tráiler quedó cruzado sin poder maniobrar para su salida.

Al lugar arribaron elementos de emergencia, así como una grúa para el retiro de la unidad siniestrada; esto entre la caseta de Madin y la de Lomas Verdes.

Sin embargo, su retiro tardó varias horas, provocando hasta 10 km de filas que buscaban circular por esta vialidad.

No se reportan lesionados por este hecho reportado alrededor de las 20:00 horas; asimismo, se resaltó que no había riesgo de fuga, toda vez que las pipas se encontraban vacías.