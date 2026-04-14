Rosa Icela Rodríguez destacó que la Clave Única de Registro de Población (CURP) Biométrica será uno de los documentos más relevantes para las y los mexicanos, al garantizar una identidad única y protegida.

Durante un acto en el que servidores públicos participaron en la toma de datos biométricos, subrayó que este avance no solo moderniza el registro poblacional, sino que fortalece derechos fundamentales y facilita el acceso a servicios públicos, reduciendo riesgos de duplicidad y suplantación de identidad.

CURP Biométrica facilitará acceso a servicios públicos

Durante la tarde del lunes, servidores públicos asistieron a la toma de datos biométricos como parte del proceso de actualización de la CURP, con el objetivo de ser un ejemplo para que más mexicanas y mexicanos acudan a realizar el trámite.

CURP tiene como objetivo reducir la suplantación y duplicidad de identidad (cortesía)

Rosa Icela destacó que la CURP Biométrica va más allá de un avance tecnológico, pues responde a una transformación donde el Estado reconoce y protege la identidad de las personas como un derecho fundamental.

Asimismo, aseguró que este documento, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, es una manera de garantizar la protección a la identidad, al mismo tiempo que se facilitan otros servicios gubernamentales.

CURP tiene como objetivo reducir la suplantación y duplicidad de identidad (cortesía)

De igual manera, señaló que la CURP Biométrica tiene como objetivo reducir el riesgo de duplicidad, suplantación de identidad y uso indebido de información personal, fortaleciendo la seguridad para las y los mexicanos.

Con estas acciones, el gobierno de México reafirma su compromiso de impulsar la CURP Biométrica como documento principal de identidad para fortalecer la confianza en los registros y en los servicios públicos.