La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Gobierno de México mantiene abiertos los canales de comunicación con las organizaciones de productores agrícolas que se movilizan en la región del Bajío y llamó a privilegiar el diálogo para evitar afectaciones a la ciudadanía.

La funcionaria señaló que, junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se han realizado mesas de trabajo para revisar las demandas del sector, los avances en su atención y los mecanismos institucionales para dar seguimiento a los asuntos pendientes.

Rosa Icela Rodríguez llama a evitar bloqueos y mantener el diálogo con productores

Durante su posicionamiento, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) pidió a las organizaciones agrícolas mantener la comunicación con las autoridades y evitar medidas que afecten a quienes transitan por la región.

No hay necesidad de bloquear ni de afectar a la población porque existen canales de diálogo abiertos y siempre la disposición institucional para encontrar soluciones. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

Rodríguez explicó que se ha mantenido el diálogo con representantes del sector en Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro. Añadió que la mayoría de los liderazgos ha recibido favorablemente la atención brindada por las autoridades, aunque reconoció que existen casos particulares que requieren seguimiento.

Asimismo, indicó que el Gobierno de México mantiene coordinación con las administraciones estatales para atender las demandas que corresponden al ámbito local.

Segob destaca apoyos directos al campo por 26 mil millones de pesos

La secretaria de Gobernación destacó que actualmente se destinan 26 mil millones de pesos en apoyos directos al campo, recursos que, de acuerdo con la funcionaria, se entregan a las y los productores sin intermediarios.

También reiteró que las mesas de atención permanecen abiertas de manera permanente tanto en Gobernación como en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con el propósito de escuchar y atender los planteamientos de las organizaciones agrícolas.

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez señaló que el Gobierno de México respeta el derecho a la libre manifestación, pero subrayó que también deben protegerse los derechos de la ciudadanía que transita por las zonas donde se realizan las movilizaciones.