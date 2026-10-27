La Secretaría de Gobernación (Segob) y representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) acordaron retirar definitivamente los bloqueos carreteros y suspender las manifestaciones del sector, tras una reunión de trabajo realizada para atender sus demandas.

El acuerdo busca establecer una ruta de atención institucional para resolver las principales preocupaciones de los transportistas tras bloqueos carreteros, entre ellas:

La inseguridad en las carreteras

Las condiciones para operar en el país

Segob y CANACAR instalarán mesas de diálogo

Como parte de los compromisos alcanzados, se realizarán mesas de trabajo entre Segob y CANACAR con las dependencias federales competentes para analizar las solicitudes de las organizaciones del autotransporte de carga.

De acuerdo con la información difundida por la Segob, los encuentros abordarán cinco temas principales:

Seguridad carretera Infraestructura Asuntos fiscales Seguridad social Condiciones laborales de los operadores.

La Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno coordinarán y acompañarán las reuniones para dar seguimiento a las peticiones y avanzar en la construcción de acuerdos.

Augusto Ramos Melo (@augusto_rame / Instagram )

Buscan evitar nuevos bloqueos carreteros

La Segob señaló que el diálogo y la coordinación institucional permitirán atender las demandas del sector sin mantener afectaciones a la ciudadanía y al libre tránsito.

Las movilizaciones de transportistas registradas el lunes 26 de octubre provocaron afectaciones viales en distintas entidades del país.

En el encuentro también participó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), que acompañó el proceso de diálogo.

Con este acuerdo, las autoridades y las organizaciones participantes buscan canalizar las inconformidades del sector transportista mediante reuniones de trabajo y soluciones institucionales, mientras se da seguimiento a los compromisos establecidos.