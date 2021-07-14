Culiacán: reportan enfrentamiento armado en Tepuche

México.- Un enfrentamiento armado en el poblado de Tecolotes, en la sindicatura de Tepuche, en Culiacán, habría dejado 50 muertos según El Debate, pero no hay información oficial al respecto.
El enfrentamiento se habría dado el 13 de julio por la tarde. El medio local cita reportes a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa respecto a un incidente violento en el poblado de Tecolotes.
Los agentes y el medio arribaron a la zona y encontraron una camioneta Tacoma blanca con varios impactos de bala en su carrocería y los vidrios.
Sin embargo, no se encontraron heridos ni muertos por los disparos, por lo que las versiones de 50 muertos no han sido corroboradas o desmentidas.
El secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, acudió a verificar el incidente, y dijo que se supo de la supuesta balacera gracias a un reporte, todo esto según El Debate.
Los reportes hablaban de 50 muertos pero no se encontraron cuerpos, tampoco pistolas o armas de fuego de otros tipos.
Sin embargo, se lleva a cabo un operativo en la zona para recopilar más indicios que corroboren o descarten lo reportado ante las autoridades de Sinaloa, en Culiacán.
Desaparecen 4 menores de edad en Culiacán
Cuatro menores de edad desaparecieron el pasado 14 de junio en Culiacán, Sinaloa.
Los menores de edad salieron en motocicletas desde la colonia Bicentenario, rumbo al río. sin embargo, mientras circulaban por las colonias Lomas de Rodriguera y Los Mezcales fueron vistos por última vez.
Los desaparecidos son Kevin Alfredo Valdez Meza, de 13 años de edad; Jesús Vicente Manjarrez Valdez, de 15 años; Gerardo Esteban Urbano Sánchez, de 15 años y Joshuan Antonio Jurado Morgan, de 15 años.
Los menores de edad no tenían problemas con el crimen organizado, indicaron familiares. Por su desaparición se realizaron marchas para exigir que se les localice con vida.
El fiscal de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, dijo a familiares que la Comisión Estatal de Búsqueda ya se encuentra indagando al respecto.
Pero la comisión detuvo por 3 semanas la búsqueda de personas, por el Covid-19, según las familias afectadas.