La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que la Cartera de Inversión Turística 2025 cerró el año con 700 proyectos activos en 30 entidades federativas, los cuales representan una inversión conjunta de 36 mil 735 millones de dólares.

El balance anual refleja un crecimiento significativo, con un incremento de 48% en el número de proyectos y de 67% en el monto total de inversión, resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos estatales y los sectores público, privado y social.

Con esta Cartera estamos construyendo una visión compartida del desarrollo turístico nacional. La información que nos envían los estados nos permite dar acompañamiento, destrabar retos y facilitar que las inversiones se concreten en beneficio de las comunidades. Josefina Rodríguez Zamora

Sectur refuerza competitividad turística con proyectos de inversión

Josefina Rodríguez Zamora recordó que este instrumento cumple con lo establecido en la Ley General de Turismo y con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, que establecen lineamientos para que la Secretaría de Turismo coordine políticas orientadas a fomentar la inversión, fortalecer la infraestructura y elevar la competitividad turística del país.

Explicó que la Cartera funciona como una herramienta estratégica que permite identificar dónde y en qué se invierte, así como detectar oportunidades para impulsar infraestructura, servicios y atractivos turísticos, en concordancia con la visión de desarrollo con enfoque social del Gobierno de México.

Inversión turística en México crece 67% en 2025, informa Sectur. (Cortesía)

De acuerdo con el tercer corte cuatrimestral, las entidades con mayor inversión turística proyectada son:

Nayarit: 19%

Quintana Roo: 17%

Jalisco: 12%

Baja California Sur: 10%

Guerrero: 8%

Nuevo León: 8%

Finalmente, la secretaria de Turismo reiteró la invitación a los gobiernos estatales a mantener actualizada la información de la Cartera de Inversión Turística, con el objetivo de fortalecer la planeación, el seguimiento y el desarrollo del turismo en México.