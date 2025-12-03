La Secretaría de Finanzas entregó 259 millones de pesos a los 45 municipios de San Luis Potosí que participaron en el Programa Especial de Reserva Económica, un esquema que permitió a los ayuntamientos ahorrar parte de sus participaciones federales a lo largo de 2025 para garantizar estabilidad financiera al cierre del año.

Municipios potosinos reciben recursos para el cierre de año

Con esta bolsa extraordinaria, cada ayuntamiento podrá cumplir sin contratiempos con sus compromisos de fin de año, incluyendo nómina, aguinaldos y otras prestaciones, lo que permite mantener finanzas ordenadas y asegurar acciones que realmente beneficien a las familias potosinas.

Entre los municipios que recibieron los montos más altos se encuentran:

Villa de Pozos, con casi 28 millones de pesos,

Matehuala y Tamazunchale, con alrededor de 16 millones de pesos cada uno,

Xilitla, con 13 millones,

Aquismón, con 11 millones.

El resto de los ayuntamientos participantes registraron ahorros menores a los 10 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas.

El objetivo del Programa Especial de Reserva Económica es garantizar que los municipios cuenten con los recursos necesarios para cubrir sus obligaciones de fin de año sin afectar su operación, impulsando una gestión responsable y previsible.