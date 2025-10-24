La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconoció al gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, por su manejo transparente y eficiente de los recursos públicos, tras presentar el Segundo Informe de Resultados de Fiscalización Superior correspondiente a la Cuenta Pública 2024.

Ricardo Gallardo reafirma su compromiso con la transparencia

De acuerdo con la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, las nueve auditorías practicadas al gobierno estatal fueron cerradas sin observaciones, un resultado que refleja el uso responsable de los fondos federales y estatales.

Secretaria de Finanzas de San Luis Potosí anuncia resultados positivos en auditorías de la ASF (Cortesía)

Estos resultados se publican en el portal de la ASF, y reafirman el compromiso de Ricardo Gallardo con la transparencia y la rendición de cuentas en San Luis Potosí.

El gobernador ha reiterado en más de una ocasión que su administración busca garantizar el uso responsable del presupuesto, priorizando el bienestar de las y los potosinos.