Mauricio Trejo, alcalde de San Miguel de Allende, puso en marcha el Operativo Guadalupe–Reyes y declaró en sesión permanente al Consejo Municipal de Protección Civil.

Las acciones se realizan mediante la coordinación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con la Federación, el Estado, los cuerpos de emergencia locales y la ciudadanía.

Mauricio Trejo intensifica la seguridad en San Miguel de Allende

Con el despliegue total del estado de fuerza de la SSC, así como la participación de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Paz estatal, el operativo busca proteger a familias, visitantes y turistas ante el incremento de actividades religiosas, celebraciones tradicionales y alta afluencia turística de la temporada.

Este operativo representa uno de los despliegues más amplios y coordinados del año y reafirma nuestro compromiso con la seguridad de las familias sanmiguelenses y de quienes nos visitan. A partir de este momento, la totalidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se mantendrá activa, sin excepción alguna, en labores de vigilancia, reacción y proximidad; ninguna zona quedará sin cobertura. Gabriel Arturo Yáñez Saldaña, Secretario de Seguridad Ciudadana

Por su parte, Juan Isaac Salazar Martínez, titular de Protección Civil Municipal, señaló que se trata de una estrategia integral de seguridad, prevención y atención a emergencias que requiere la coordinación de corporaciones municipales, estatales y federales ante el aumento de eventos masivos, uso de pirotecnia y actividades religiosas.

Mauricio Trejo intensifica la seguridad en San Miguel de Allende con Operativo Guadalupe-Reyes. (Cortesía )

El Consejo Municipal de Protección Civil quedó instalado de manera permanente, sumando esfuerzos de todas las áreas de la Administración Municipal para garantizar una temporada segura para habitantes y visitantes.

El Gobierno Municipal que encabeza Mauricio Trejo reafirmó su compromiso de ofrecer una temporada decembrina tranquila, ordenada y protegida, promoviendo un trabajo coordinado en beneficio de toda la población.