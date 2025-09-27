El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la realización de la Expo Potosí Industrial 2025, el 9 y 10 de octubre.

Este encuentro se consolida como el evento industrial más importante del Bajo, con la participación de más de 600 empresas.

Expo Potosí Industrial contará con la visita de 20 países

El mandatario informó que en la Expo participarán más de 600 empresas de 20 países diferentes, 500 compradores nacionales e internacionales y más de tres mil 500 asistentes.

Además, se llevarán a cabo más de mil reuniones de negocios, las cuales son diseñadas para reforzar las cadenas de suministro, atraer inversiones y fomentar alianzas estratégicas entre industria, gobierno y academia.

(Cortesía)

Asimismo, reveló que uno de los atractivos de esta edición será el lanzamiento de la plataforma digital Industrial Match (I Match), la cual fue desarrollada por Genera Softlanding, con el objetivo de funcionar como una herramienta que permita un contacto más eficiente entre proveedores, inversionistas y compradores internacionales, generando oportunidades de negocio en tiempo real.

El programa también incluirá conferencias magistrales y paneles especializados que abordarán los retos y tendencias del comercio global. Y entre las empresas participantes estarán: BMW, Caterpillar, Chevron, Naturgy y Grupo Acerero, entre otras.