Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, durante su cuarto año de mandato, ha hecho inversiones históricas en obra pública, educación y apoyos sociales, afirmando que la entidad ha salido del olvido después de 30 años.

Ricardo Gallardo invierte más de 86 mil pesos en educación

El gobernador Ricardo Gallardo destacó que recibió un estado endeudado y abandonado; sin embargo, pese a eso, la entidad se ubica en el quinto lugar nacional en competitividad económica gracias a la atracción de Inversión Extranjera Directa.

De acuerdo con su informe, se han invertido más de 86 mil 751 millones de pesos en construcción y rehabilitación de escuelas en las cuatro regiones del estado. Además, se han entregado útiles escolares, mochilas, zapatos y cuadernos gratuitos a estudiantes de diferentes colonias.

San Luis Potosí celebra inversión histórica en obra pública

Por otra parte, Ricardo Gallardo Cardona aseguró que el 2025 será recordado como el año de mayor obra pública en el estado, con proyectos como la vía alterna en la zona metropolitana, la autopista San Luis–Matehuala, el RedMetro en Ciudad Valles, un mega puente sobre el Circuito Potosí, así como carreteras y caminos en las zonas rurales.

El gobernador de San Luis Potosí reveló las inversiones históricas del estado tras cuatro años de mandato (Cortesía)

Asimismo, Ricardo Gallardo aseguró que los programas sociales ya llegan a más de un millón de familias con beneficios como terrenos gratuitos, becas para la alimentación, transporte y de salud.

El gobernador detalló que en salud se han invertido 23 mil millones de pesos, mientras que el campo recibió 20 mil 400 millones en apoyos.

El gobernador de San Luis Potosí reveló las inversiones históricas del estado tras cuatro años de mandato (Cortesía)

Sin duda, Ricardo Gallardo ha mostrado su compromiso por mejorar la calidad de vida en San Luis Potosí, entidad que seguirá consolidándose entre las mejores del país, pues el próximo año será retador y contará con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.