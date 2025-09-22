Ricardo Gallardo Cardona posiciona a San Luis Potosí como uno de los destinos más atractivos para la inversión en México.

Durante 2024, el estado registró una Inversión Extranjera Directa (IED) de 3,649.4 millones de dólares, ubicándose en el décimo lugar a nivel nacional. Según la SEDECO, en el periodo comprendido entre el último trimestre de 2024 y el primero de 2025, se sumaron 894.5 millones de dólares adicionales.

Arriban cinco nuevas empresas internacionales gracias a la política de Ricardo Gallardo

La política económica sin límites del gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha facilitado la llegada de cinco nuevas empresas internacionales:

KBY México

Lubricantes Fuchs

Unitekno

Kingfa Sci & Tech

San Luis Dasung

Estas inversiones han generado más de 2,000 empleos directos y un impacto positivo en sectores clave como la construcción, comercio y servicios.

Ricardo Gallardo Cardona posiciona a San Luís Potosí como uno de los destinos más atractivos para inversión extranjera (cortesía )

Con estas acciones, San Luis Potosí acumula un crecimiento económico del 11.5% en cuatro años, alcanzando el séptimo lugar nacional. Además, escaló al puesto 12 en el Índice de Competitividad Estatal 2025, consolidándose como un estado de oportunidades, estabilidad, talento y confianza para la inversión.