El gobernador Ricardo Gallardo Cardona continúa con su trabajo de transformar a San Luis Potosí en una entidad desarrollada, pues de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se reportó un incremento de tres mil 462 nuevos empleos, alcanzando un total de 484 mil 732 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

San Luis Potosí se convierte en un referente en generación de empleos

Estos resultados son gracias a las estrategias implementadas por Ricardo Gallardo, con iniciativas que impulsan políticas públicas que promueven un entorno laboral dinámico, incluyente y con mejores oportunidades.

Asimismo, se dio a conocer que San Luis Potosí se posiciona como uno de los estados con mayor crecimiento laboral, destacando estabilidad en sectores como servicios, transporte y agroindustria.

El gobierno de San Luis Potosí busca garantizar estabilidad laboral para todas y todos (Cortesía)

De acuerdo con las cifras publicadas, el sector transporte y comunicaciones aportó mil 355 empleos, mientras que empresas de servicios con 639 empleos y servicios sociales y comunales 638.

Por otra parte, el Salario Base de Cotización alcanzó un promedio de 626.86 pesos diarios, lo que representa un incremento de 182.49 pesos desde el 2021.

Con estas estrategias, Ricardo Gallardo reafirma su compromiso por consolidar a San Luis Potosí como una de las entidades con mejores oportunidades laborales, con el fin de garantizar estabilidad y desarrollo.