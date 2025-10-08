El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo un encuentro con la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, para terminar de afinar los últimos detalles de la participación de Xantolo potosino en el Festival de Día de Muertos 2025 en Guanajuato, uno de los eventos culturales más importantes en México.

Xantolo estará presente en Guanajuato

Durante la reunión, el gobernador destacó la importancia de llevar la riqueza cultural y artística de San Luis Potosí a escenarios emblemáticos como el centro de Guanajuato, donde asisten más de 197 mil personas para vivir el Día de Muertos.

Del 29 de octubre al 2 de noviembre, Guanajuato se llenará de tradición con la participación de Xantolo, en donde se vivirán danzas tradiconales, se conocerá la gastronomía y se verán altares y máscaras típicas potosinas para generar oportunidades a artesanos e impulsar el arte de la entidad.

Xantolo potosino deleitará a visitantes nacionales e internacionales en Guanajuato (Cortesía)

Ricardo Gallardo reiteró que este tipo de actividades no solo fortalecen el intercambio cultural entre entidades, sino que también impulsan la economía local, promoviendo el turismo, el comercio artesanal y la gastronomía.