De acuerdo con el informe “Violencia letal en México al primer semestre del 2026”, publicado por la organización México Evalúa, San Luis Potosí se consolidó entre las entidades con menor incidencia de delitos de alto impacto en el país.

Durante los primeros seis meses del año, la entidad registró una tasa de homicidios dolosos de 0.9 por cada cien mil habitantes, posicionándose como la segunda más baja de la República Mexicana, únicamente por detrás de Yucatán, que reportó un indicador de 0.5.

Estrategia de seguridad de Ricardo Gallardo ubica a San Luis Potosí por debajo del promedio nacional

Este resultado ubica al territorio potosino significativamente por debajo del promedio nacional, el cual se fijó en 6.7 homicidios por cada cien mil habitantes durante el mismo periodo de análisis.

El avance en los indicadores se atribuye a la estrategia de seguridad implementada por la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la cual combina operativos de vigilancia permanente con políticas orientadas a la reconstrucción del tejido social.

Como parte del programa integral para atender las causas del delito, el Gobierno Estatal ha impulsado apoyos sociales que incluyen:

Entrega de becas educativas para niñas, niños y jóvenes potosinos.

Apoyos económicos directos a madres solteras.

Construcción de nuevos espacios deportivos, recreativos y vialidades.

Desarrollo de actividades culturales en las distintas regiones del estado.