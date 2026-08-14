El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, alcanzó durante 2025 una eficiencia de 99.6 por ciento en la graduación de aspirantes de la Academia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana, con un total de 270 elementos, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

San Luis Potosí alcanza 99.6 por ciento de eficiencia en formación policial. (cortesía )

La preparación policial y la cercanía con la ciudadanía son prioridades para el Gobierno de San Luis Potosí, los indicadores muestran que 84.8 por ciento del personal con grado policial realiza funciones de proximidad social, contacto directo y atención preventiva, lo que coloca a la entidad en el segundo lugar nacional.

San Luis Potosí alcanza 99.6 por ciento de eficiencia en formación policial. (cortesía )

SLP supera la media nacional en disponibilidad policial

El censo también establece que la entidad dispone de una tasa de 1.2 policías estatales por cada mil habitantes, superior al promedio nacional de 1.0, indicador que refleja una mayor disponibilidad de personal operativo respecto de la población.

San Luis Potosí alcanza 99.6 por ciento de eficiencia en formación policial. (cortesía )

Los resultados del INEGI respaldan el avance de una estrategia estatal basada en profesionalización, presencia territorial y atención cercana a la ciudadanía.