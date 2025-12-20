San Luis Potosí mantiene el acelerador a fondo en materia económica, pues el gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona confirmó que actualmente se analizan 12 nuevos proyectos de inversión que podrían concretarse en los próximos meses, en un contexto marcado por la evolución del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), este escenario refuerza la visión de un crecimiento sin límites para la entidad, que sigue posicionándose como uno de los destinos más atractivos para el capital nacional y extranjero.

San Luis Potosí consolida su atractivo para la inversión nacional e internacional

El titular de la Sedeco, Jesús Salvador González Martínez, detalló que los proyectos en análisis corresponden principalmente a sectores estratégicos, con alto impacto en la generación de empleo y el desarrollo industrial

Uno de los pilares del crecimiento proyectado es la industria automotriz; según las autoridades estatales, se prevé la llegada de al menos 10 nuevos proyectos automotrices rumbo a 2026, lo que fortalecerá la cadena de proveeduría y la competitividad del estado a nivel nacional.

San Luis Potosí evalúa 12 nuevos proyectos de inversión que impulsarán empleo (Cortesía)

La Sedeco mantiene seguimiento puntual a cada iniciativa con el objetivo de convertir el interés empresarial en más empleos, mayor desarrollo industrial y bienestar económico para las familias potosinas. Con estas estrategias, San Luis Potosí reafirma su papel como motor de crecimiento.