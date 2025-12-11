San Luis Potosí está en la mirada del mundo gracias al impulso turístico que ha encabezado el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, lo que ha permitido que la Huasteca Potosina destaque como uno de los destinos naturales más atractivos del país.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, invitó a descubrir la riqueza y la grandeza natural de la región, resaltando su creciente posicionamiento nacional e internacional.

La Sectur destaca la belleza y el potencial turístico de la Huasteca Potosina

A través de un video promocional, Josefina Rodríguez Zamora subrayó que la Huasteca Potosina representa el enorme potencial turístico de México gracias a sus atractivos icónicos:

Las cascadas de El Meco y El Salto

El rappel en Minas Viejas

La majestuosidad del Sótano de las Golondrinas

La imponente cascada de Tamul

El Jardín Surrealista de Edward James en Xilitla

Con estos atractivos, la Huasteca se consolida como un destino que cautiva a quienes buscan naturaleza, aventura y cultura.

Huasteca Potosina destaca como destino turístico clave tras récord de visitantes. (Cortesía )

Ricardo Gallardo celebra el posicionamiento turístico de San Luis Potosí

El gobernador Ricardo Gallardo celebró el creciente reconocimiento de la región, producto de una inversión histórica en infraestructura, promoción turística y mejoramiento de servicios en todo el estado.

Destacó que en la Huasteca la inversión pública ha sido prioritaria y forma parte del proyecto para consolidar la Riviera Huasteca, una iniciativa que busca detonar todo el potencial económico y turístico de la región.

Durante su intervención, la titular de Sectur informó que México registró un récord histórico en la llegada de visitantes internacionales, además de un aumento del 9.3% en derrama económica respecto al año anterior, superando los 2 mil 440 millones de dólares.

Estas cifras colocan al país en la ruta para convertirse en el quinto destino más visitado del mundo, especialmente rumbo al Mundial de Fútbol 2026.