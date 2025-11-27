El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la modernización del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, con una inversión de 20 millones de pesos con el fin de consolidarse como un referente en ciencia, cultura y aprendizaje.

SLP busca modernidad, movilidad y espacios urbanos renovados

El mandatario señaló que esta obra busca modernizar las salas del museo con tecnología de última generación, experiencias inmersivas y entornos pedagógicos, con el objetivo de que más niñas, niños y jóvenes vivan un acercamiento dinámico y sin límites al conocimiento.

Asimismo, se realizarán obras y trabajos de rehabilitación y pintura por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

Gobierno de San Luis Potosí invertirá 20 millones para modernizar el Museo Laberinto (Cortesía)

Finalmente, Ricardo Gallardo destacó que San Luis Potosí contará con un nuevo Museo del Tiempo, proyecto que será clave para impulsar la cultura y la infraestructura moderna, mayor movilidad y espacios urbanos para las familias.