El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la modernización del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, con una inversión de 20 millones de pesos con el fin de consolidarse como un referente en ciencia, cultura y aprendizaje.
SLP busca modernidad, movilidad y espacios urbanos renovados
El mandatario señaló que esta obra busca modernizar las salas del museo con tecnología de última generación, experiencias inmersivas y entornos pedagógicos, con el objetivo de que más niñas, niños y jóvenes vivan un acercamiento dinámico y sin límites al conocimiento.
Asimismo, se realizarán obras y trabajos de rehabilitación y pintura por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).
Finalmente, Ricardo Gallardo destacó que San Luis Potosí contará con un nuevo Museo del Tiempo, proyecto que será clave para impulsar la cultura y la infraestructura moderna, mayor movilidad y espacios urbanos para las familias.