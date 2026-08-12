San Blas se consolida como uno de los destinos turísticos de Nayarit que reúne naturaleza, historia, aventura y gastronomía en un mismo recorrido. Este puerto del Pacífico mexicano ofrece experiencias para quienes buscan desde amaneceres frente al mar hasta recorridos por manglares y sabores tradicionales.

Entre sus atractivos destaca Playa Limoncito, un espacio ideal para comenzar el día frente al océano Pacífico. Con las primeras horas de la mañana, la playa ofrece un ambiente tranquilo para disfrutar el sonido de las olas, la brisa marina y los tonos del cielo, convirtiendo un momento sencillo en una experiencia memorable.

San Blas combina historia y naturaleza en paisajes de Nayarit

Después del amanecer, una parada obligada es La Contaduría, uno de los sitios históricos más representativos de San Blas. Ubicada en lo alto de una colina, esta antigua fortificación permite conocer parte de la historia del puerto mientras ofrece una panorámica de la costa.

Recorrer sus espacios permite acercarse al pasado de San Blas y comprender la importancia que tuvo como puerto durante diferentes etapas de la historia de México.

La experiencia continúa en La Tovara, donde la historia da paso a la naturaleza. Un recorrido en lancha por sus canales permite adentrarse en un ecosistema de manglares lleno de vida, en el que es posible observar diferentes especies de aves, reptiles y otros animales.

¿Qué hacer en San Blas, Nayarit? (cortesía )

La tranquilidad del agua y la vegetación que rodea los canales convierten a La Tovara en una experiencia diferente a la que ofrecen las playas de San Blas y muestran la diversidad natural de Nayarit.

El recorrido puede continuar en el cocodrilario, un espacio dedicado al conocimiento y conservación de estos reptiles. La visita permite conocer más sobre los cocodrilos, su comportamiento y la importancia que tienen dentro de los ecosistemas de la región.

Más allá de observarlos de cerca, esta experiencia permite comprender la importancia de conservar los humedales y las especies que dependen de ellos.

Gastronomía de Nayarit: sabores del Pacífico en San Blas

Después de una mañana rodeada de naturaleza, la gastronomía se convierte en otra forma de descubrir San Blas. En Aticama, los tradicionales balazos de mariscos son uno de los sabores que forman parte de la identidad de la costa nayarita.

Este platillo refleja la relación de las comunidades con los productos frescos del Pacífico y permite conocer el destino también a través de su cocina.

Al caer la tarde, Tova ofrece un espacio para relajarse frente al mar después de un día de recorridos. Contemplar el Pacífico y disfrutar del paisaje es una forma de cerrar la jornada en medio de la tranquilidad que caracteriza a esta región de Nayarit.

¿Qué hacer en San Blas, Nayarit? (cortesía )

Antes de concluir el viaje, el tradicional pan de plátano representa otro de los sabores que forman parte de la experiencia de visitar San Blas. Su aroma, textura y sabor lo convierten en un producto ideal para llevarse un recuerdo gastronómico del destino.

Así, la cocina se suma a los paisajes, la naturaleza y la historia para mostrar la diversidad de experiencias que ofrece San Blas, Nayarit.

San Blas ofrece hospedaje rodeado de naturaleza

Después de un día de exploración, Aldea Camalote ofrece un espacio para descansar rodeado de naturaleza y tranquilidad.

La estancia permite desconectarse del ritmo cotidiano y recargar energías para continuar con el recorrido. Dormir cerca de la naturaleza forma parte de una manera diferente de conocer San Blas, con una experiencia más tranquila y cercana a su entorno.

El segundo día comienza con una dosis de adrenalina: volar en parapente sobre la bahía de San Blas.

Desde las alturas, las playas, el océano, la vegetación y las montañas ofrecen una perspectiva diferente del destino. La actividad se convierte así en una de las experiencias de aventura que complementan la oferta turística de San Blas.

Después, el Muelle de San Blas permite regresar al nivel del mar y conocer parte de la vida cotidiana del puerto. El movimiento de las embarcaciones, la actividad pesquera y la brisa del Pacífico acompañan el recorrido por este espacio.

Caminar por el muelle y contemplar el océano es otra manera de descubrir la esencia de San Blas y la relación que mantiene la comunidad con el mar.

San Blas, una experiencia turística para descubrir Nayarit

San Blas reúne playas, historia, manglares, fauna, aventura y gastronomía, convirtiéndose en un destino que puede disfrutarse desde diferentes perspectivas.

Un amanecer en Playa Limoncito, un recorrido histórico por La Contaduría, la navegación entre los manglares de La Tovara, el vuelo en parapente sobre la bahía o los sabores del Pacífico son algunas de las experiencias que permiten conocer la riqueza turística de esta región.

Con su diversidad de paisajes y actividades, Nayarit invita a descubrir San Blas y a vivir un recorrido en el que cada experiencia se convierte en parte del recuerdo del viaje.