El municipio de Ruiz, Nayarit, reúne atractivos naturales e históricos para quienes buscan experiencias de ecoturismo y aventura. Entre sus principales destinos se encuentran el Cañón del Tenamache, el Real Mineral del Zopilote, el Balneario Las Taunas y el Río San Pedro, considerados algunos de los sitios más representativos de la región.

Uno de los recorridos más destacados es el realizado con Travesía Cora en el Cañón del Tenamache, donde los visitantes pueden practicar cañonismo mediante descensos, caminatas, saltos al agua y recorridos entre paredes de roca, cascadas y pozas naturales.

Ruiz, Nayarit: naturaleza, aventura e historia en el corazón de la sierra. (cortesía)

Historia minera y gastronomía forman parte de la experiencia en Ruiz

Además de sus paisajes, Ruiz conserva parte de su historia minera en el Real Mineral del Zopilote, donde aún permanecen vestigios de antiguas explotaciones de oro y plata del siglo XIX, así como El Chacoaco, una chimenea de piedra construida en 1875 que se mantiene como símbolo del pasado de la comunidad.

La oferta gastronómica incluye restaurantes tradicionales como El Rosal de Zapata, además de experiencias de cocina casera con habitantes de la región, donde se preparan platillos típicos acompañados de productos locales como el nanche.

Balneario Las Taunas y Río San Pedro complementan la oferta turística

El Balneario Las Taunas, ubicado cerca de El Pozolillo, destaca por sus pozas de agua turquesa rodeadas de vegetación, mientras que el Río San Pedro, uno de los ríos que conserva su cauce natural, ofrece espacios para el descanso y el contacto con la naturaleza.

La combinación de aventura, historia, gastronomía y paisajes convierte a Ruiz, Nayarit, en una opción para quienes desean explorar destinos menos concurridos y conocer una de las regiones con mayor riqueza natural y cultural del estado.