El sacerdote Clemente Morales, párroco de la iglesia de Cristo Resucitado, en Culiacán, Sinaloa, fue golpeado, sufrió quemaduras y recibió amenazas de muerte durante los tres días que estuvo desaparecido.

A través de una carta circular, la Diócesis de Culiacán confirmó que el sacerdote Clemente Morales, cuyas circunstancias de su desaparición del pasado sábado 24 de octubre aún no se conocían, fue secuestrado.

Revelan detalles de la desaparición del sacerdote Clemente Morales; habría sido torturado por información

La Diócesis de Culiacán explicó que el sacerdote Clemente Morales fue privado de la libertad por un grupo de personas desconocidas y trasladado a un lugar que no ha sido identificado.

Sacerdote Clemente Morales fue torturado y amenazado de muerte durante su secuestro (@IglesiaMexico)

Sacerdote Clemente Morales fue torturado y amenazado de muerte durante su secuestro (@IglesiaMexico)

Durante el cautiverio del sacerdote Clemente Morales, sus agresores lo golpearon, le provocaron quemaduras graves y le exigieron información que, según lo relatado por el propio religioso, desconocía.

De acuerdo con la información de la Diócesis de Culiacán, Clemente Morales estuvo retenido durante tres días, lapso en el que recibió amenazas de muerte de manera reiterada, hasta que finalmente fue liberado.

Tras su regreso, integrantes de su comunidad, sacerdotes, personal médico y autoridades acudieron para brindarle atención. Fue trasladado a una clínica para que sus lesiones fueran atendidas por especialistas.

Aunque las heridas no representaban un peligro inmediato para su vida, la institución religiosa señaló que requerían seguimiento médico, además de atención psicológica por la violencia que sufrió.

La Diócesis de Culiacán pidió no adelantar conclusiones sobre lo ocurrido y señaló que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer los hechos y lograr que los responsables enfrenten a la justicia.