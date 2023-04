Rubén Rocha encabezó una gira de trabajo por las colonias populares de Culiacán. Con este proyecto, se planea pavimentar cerca de 150 nuevas calles, se estima que 83 ya están en proceso de construcción o concluidas.

Rubén Rocha, gobernador del Estado de Sinaloa, trabajó en coordinación con el Ayuntamiento de Culiacán para hacer posible la implementación de este mega proyecto de pavimentación de vialidades.

Al momento, 13 kilómetros de concreto hidráulico ya han sido utilizadas en la pavimentación de casi 83 calles, con una inversión aproximada de 447 millones de pesos.

Durante este acto, Rubén Rocha estuvo acompañado del presidente municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil; y por el secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas.

Me interesa mucho que las colonias populares sean un lugar digno para las y los sinaloenses. Por eso, las pavimentaciones que hacemos, como la avenida Nakayama aquí en Culiacán, no le cuesta a la gente, son inversión para el bienestar de las familias. pic.twitter.com/xTSpEyrGg1 — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 12, 2023

Rubén Rocha presenta proyecto de pavimentación

Primero, Rubén Rocha presentó la pavimentación la calle Antonio Nakayama, la cual mide 460 metros de longitud y tuvo una inversión de 7 millones 360 mil pesos. Todos estos gastos fueron cubiertos por el gobierno estatal, anteriormente se pedia una cooperación a los vecinos:

“Nosotros no cobramos ni pavimentación ni carreteras, antes le pedían a los ejidatarios que aportaran el Procampo para su carretera, pero nosotros no, las carreteras son del mismo recurso que aportan ustedes con sus impuestos, entonces no tenemos por qué cobrarles”, aclaró Ruben Rocha.

En este primer acto, el alcalde Gámez Mendívil destacó que la pavimentación de la calle Antonio Nakayama benefició principalmente a estudiantes de cinco planteles que diariamente deben pasar por esta vialidad.

El gobierno de Sinaloa recibirá 270 millones de pesos para la seguridad pública, informa Rubén Rocha. (Gobierno de Sinaloa / Conferencia Semanera)

Rubén Rocha recordó el pasado de su esposa como educadora

El segundo acto se llevó a cabo en la colonia Libertad, con el fin de inaugurar la calle Constituyente Heriberto Jara y también la calle Alfonso G. Calderón. Durante esta presentación, Rubén Rocha recordó que su esposa trabajó como educadora en una institución aledaña a las calles.

Rubén Rocha aseguró que este era un acto especial, pues en estas calles transitó por 22 años cuando su esposa, Socorro Ruiz, trabajó en la escuela primaria Henry Ford. Entre aplausos “hacia el cielo”, Socorro Ruíz fue recordada por pedir techaje digno a esta primaria.

Tras honrar la memoria de su esposa, Rubén Rocha cortó el listón de la calle para inaugurar esta vialidad formalmente. En próximos días, se espera que más vialidades sean concluidas.