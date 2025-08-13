Rubén Rocha entregó un paquete de obras por más de 20.6 millones de pesos en las comunidades de La Chilla y Las Flores, sindicatura de Tacuichamona, con el objetivo de mejorar la conectividad, seguridad y condiciones de vida de los habitantes, acompañado del alcalde Juan de Dios Gámez.

Compromiso con el bienestar

Durante el encuentro, el gobernador escuchó las peticiones de los pobladores y destacó que en todo el estado se trabaja para consolidar un Sinaloa moderno, mejor conectado y con igualdad de oportunidades.

Reiteró su compromiso de rehabilitar escuelas y canchas deportivas en la región.

Importancia de las obras.

El alcalde señaló que estas acciones benefician a comunidades que no habían sido atendidas por más de 50 años. La carretera de La Chilla proporciona comunicación segura y promueve el desarrollo económico local, reflejando el compromiso del gobierno de la Cuarta Transformación con la ciudadanía.

Detalles del paquete

Incluyó cinco viviendas, un autobús para traslado educativo a Culiacán, un pozo profundo con sistema de agua en Las Flores y la pavimentación de 2 mil 200 metros del tramo carretero a La Chilla, siendo la obra número 82 del trienio municipal.