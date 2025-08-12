El gobernador Rubén Rocha Moya entregó personalmente apoyos económicos a 179 familias de 21 colonias del puerto afectadas por las lluvias del 7 de agosto. Acompañado por la presidenta del DIF estatal, Eneyda Rocha Ruiz, y la alcaldesa Estrella Palacios, distribuyó también enseres domésticos y despensas, como parte de un programa de apoyo inmediato que busca atender de forma directa a la población en contingencias.

Compromisos para soluciones de fondo

Rubén Rocha destacó que su prioridad es llevar ayuda efectiva, no promesas, y anunció gestiones ante la SEMARNAT para obtener un permiso que permita podar 500 metros de mangle y así resolver un problema estructural en una de las colonias. También supervisó las labores de limpieza, escuchando las necesidades de los vecinos y reforzando la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Reconocimiento a la respuesta gubernamental

La alcaldesa Estrella Palacios agradeció el respaldo del gobernador Rubén Rocha, subrayando que la respuesta llegó apenas cuatro días después de la contingencia. Señaló que estos apoyos, característicos de la administración estatal, se distinguen por su oportunidad, transparencia y profundo sentido social, impactando positivamente en la vida de las familias afectadas.

Entrega de insumos y trabajo interinstitucional

El DIF Estatal distribuyó despensas, colchones, colchonetas, estufas, abanicos, kits de limpieza y lámina negra. En la jornada participaron también funcionarios estatales, representantes federales y autoridades de seguridad como la Guardia Nacional y la 4ta Región Naval, sumando esfuerzos para garantizar atención integral a los damnificados.