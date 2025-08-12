Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, supervisó la construcción de la Escuela Secundaria Técnica No. 101 en Valle Alto, que concluirá en febrero.

Los alumnos actualmente estudian en la Biblioteca “Gilberto Owen”, por lo que se mudarán al nuevo plantel.

La escuela beneficiará a estudiantes de Valle Alto, Villas del Río y Stanza Toscana

Así será la Escuela Secundaria Técnica No. 101 de Valle Alto

La Escuela Secundaria Técnica No. 101, con inversión superior a 65 millones de pesos, contará con:

18 aulas.

Talleres.

Laboratorios.

Biblioteca.

Áreas deportivas.

Una techumbre monumental que conecta dos edificios.

Este modelo se replica en la colonia Alturas del Sur.

Rubén Rocha Moya llama a aprovechar apoyo a la educación

El gobernador Rubén Rocha Moya invitó a los padres a aprovechar las becas y el programa de uniformes y útiles escolares gratuitos.

Esto, para evitar la deserción y apoyar la continuidad educativa de los alumnos.

La escuela beneficiará a estudiantes de Valle Alto, Villas del Río y Stanza Toscana, pues se diseñó con un circuito vehicular para facilitar la llegada de los padres sin afectar el tráfico.