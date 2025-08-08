Rubén Rocha informó que, gracias a la coordinación con la Federación, Sinaloa cuenta con entre 80 y 90 por ciento de las claves de medicamentos del programa IMSS Bienestar.

Además, pronto comenzará su distribución en centros de salud y hospitales.

Rubén Rocha anuncia distribución de medicamentos oncológicos

El gobernador Rubén Rocha destacó la llegada de medicamentos, incluidos los oncológicos, que serán distribuidos en las unidades del programa para garantizar el derecho a la salud de los sinaloenses.

Asimismo, reafirmó el compromiso de Claudia Sheinbaum para la construcción de un nuevo hospital IMSS Bienestar en Guamúchil, con inicio previsto para este año, incluyendo ya los procesos de licitación correspondientes.

Rubén Rocha se reunió con Claudia Sheinbaum

El gobernador Rubén Rocha sostuvo un encuentro con Claudia Sheinbaum para afinar detalles del programa IMSS Bienestar, en beneficio de la población sinaloense.

Ello, al reforzar la colaboración entre estados y la Federación.