Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, le dio la bienvenida a miles de ciudadanos que se encontraban en la explanada del Palacio de Gobierno para el festejo de las Fiestas Patrias en la reconocida Kermés Mexicana.

Los asistentes a este festivo evento recibieron apoyos sociales y servicios administrativos gratuitos.

Rocha Moya instala Brigadas del Bienestar en la Kermés Mexicana

Tras darle la bienvenida a los miles de asistentes, Rocha Moya junto a Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa y su gabinete, se dieron el tiempo de degustar los platillos típicos, presenciar bailes tradicionales y convivir con los simpatizantes que se encontraban en la Kermés Mexicana.

En la explanada, al pie de la bandera, se instalaron las Brigadas del Bienestar con el objetivo de entregar despensas alimenticias, sillas de ruedas, andaderas, muletas y lentes para la lectura por parte del DIF de Sinaloa. Asimismo, se hizo la entrega de artículos para el hogar como focos ahorradores y arbolitos de ornato.

El gobernador de Sinaloa ofreció servicios gratuitos por las Fiestas Patrias (Cortesía)

Por otra parte, el ICATSIN se encargó de ofrecer cortes de cabello gratuitos, y en temas de trámites, la Dirección de Vialidad y Transportes instaló un módulo para la expedición de licencias de conducir, además, se contará con un programa especial de regularización de adeudos, en donde mediante un pago único de seis mil pesos se perdonarán deudas de hasta 40 mil pesos en refrendos y calcomanías, el cual vence el 19 de septiembre.

A su vez, el Registro Civil ofreció la expedición de diferentes actas y corrección de datos de manera gratuita, y por su parte, la Secretaría de Salud ofreció consultas médicas sin costo, la aplicación de vacunas básicas y exámenes de salud para mujeres.