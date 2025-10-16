La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, supervisó las acciones de ayuda humanitaria que el Gobierno de México desplegó en las comunidades de Hidalgo afectadas por las intensas lluvias.

Acompañada del gobernador Julio Menchaca y de autoridades federales, la funcionaria verificó la logística implementada para llevar apoyos a los poblados más afectados.

Acciones de apoyo y distribución de insumos en Hidalgo

En el Aeropuerto Nacional Ingeniero Juan Guillermo Villasana, Rodríguez recorrió las operaciones junto a los subsecretarios de Gobierno, César Yáñez, y de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, supervisando la distribución de insumos esenciales.

La secretaria agradeció a las personas que contribuyen con donaciones, desde grandes empresarios hasta ciudadanos que aportan agua o alimentos básicos.

Es una solidaridad en el país la que se ha detonado por consecuencia de esta tragedia. Vamos a seguir trabajando de manera coordinada. Rosa Icela Rodríguez

Durante la visita, la titular de Segob y el gobernador Menchaca sobrevolaron los municipios de Tianguistengo, Tenango de Doria, Huehuetla y San Bartolo Tutotepec, donde opera un puente aéreo para entregar medicinas, víveres, despensas y artículos de limpieza. También se supervisó la apertura de caminos afectados.

Rosa Icela Rodríguez supervisa apoyos entregados en Hidalgo. (Cortesía )

Desde el domingo, personal de Segob, en coordinación con autoridades estatales y municipales, participa en las labores de apoyo a la población afectada. La secretaria recordó que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó trabajar de manera coordinada con el gobierno estatal y los municipios.