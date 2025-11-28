Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, anunció que con una inversión de 50 millones de pesos se iniciará la construcción de infraestructura deportiva para albergar actividades de patinaje, deportes extremos y competencias de alto nivel.

Ricardo Gallardo anuncia espacios deportivos sin límites

El mandatario estatal detalló que construirá un Pabellón Multiusos en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, el cual contará con diversos espacios para impulsar el deporte y competencias de alto nivel. Además, en el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CDETAR), se invertirá en canchas de fútbol soccer y americano.

Gallardo Cardona señaló que la Unidad Deportiva será sede del certamen de los X Games, evento que posicionará a San Luis Potosí como un referente nacional en el deporte urbano.

San Luis Potosí busca consolidarse como referente en el deporte gracias a su infraestructura moderna y amplia (Cortesía )

El gobernador aseguró que estas obras son parte del compromiso de su administración por garantizar instalaciones modernas y accesibles que impulsen talentos potosinos y dejar a un lado el abandono al deporte.

Finalmente, Ricardo Gallardo afirmó que estos proyectos posicionarán a San Luis Potosí como un referente de deporte por su infraestructura deportiva, la cual responde a demandas ciudadanas de contar con espacios amplios, funcionales y con capacidad para realizar eventos y competencias profesionales.