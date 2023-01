En un comunicado se informó que Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí busca que todas las familias del estado tengan un empleo digno con un plan maestro emergente.

Como parte de sus compromisos el mandatario estatal, y para incrementar los ingresos del estado tras la pandemia de Covid-19, buscará beneficiar a los habitantes de San Luis Potosí.

Parte de su plan es que los ciudadanos de San Luis Potosí sean capacitados para quienes la necesiten, con la finalidad de que nadie se quede sin un trabajo bien remunerado.

De este plan emergente, Ricardo Gallardo mencionó que como todos podrán tener las mismas oportunidades para que no haya excusas ni pretextos para quienes en los peores de los casos se escuden en delinquir porque no tengan trabajo.

Hasta 20 mil empleos bien pagados ofrecerá Ricardo Gallardo a los habitantes de San Luis Potosí

En este plan maestro emergente, Ricardo Gallardo anunció que dará hasta 20 mil empleos bien pagados a los habitantes de San Luis Potosí, para las cuales se cuenta ya con alrededor de siete mil solicitudes por igual número de personas.

Lo anterior por un programa que tiene con el Gobierno Federal que iniciará a partir del próximo 10 de febrero y se denominará “La Secretaría del Trabajo te da trabajo”.

Tan solo en la recién iniciada ampliación de la firma japonesa Daikin, que generará dos mil 500 empleos, y el sector:

Industrial

Comercio

Servicios

Turismo

De igual forma participará en emplear a todos aquellas potosinas y potosinos que ocupen trabajar, programa que coordinará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Estatal (STPS).

Ricardo Gallardo Cardona detalló que será a través de una línea telefónica, que está por definir, las y los interesados podrán solicitar que se les contrate, además de que les darán información de sus experiencia profesional.

Aunque en caso de que no cuenten con alguna experiencia profesional, todos podrán ser capacitados para que no se queden sin empleo y que no tengan alguna complicación para acceder a un empleo digno.

Además el gobernador de San Luis Potosí afirmó que estas acciones no se habían realizado por gobierno anteriores.

Ricardo Gallardo realiza plan maestro emergente para facilitar empleo en San Luis Potosí (Cortesía)