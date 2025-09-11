Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, dio un paso más en su estrategia de gobierno, pues inauguró la nueva, rehabilitada y moderna calle Molino Rojo en Villa de Pozos.

Esta obra beneficiará de manera directa a los habitantes de la zona, comerciantes y automovilistas, pues cuenta con mayor seguridad.

Calle Molino Rojo se viste de lujo después de 40 años

El gobernador reveló que tuvieron que esta calle de Villa de Pozos estuvo en el abandono de la “herencia maldita” por más de 40 años, pues aseguró que se dejaron calles en medio de lodo, camellones destruidos y avenidas en malas condiciones.

Este paso es parte de su Gobierno “sin límites” que estará rescatando los 59 municipios de la entidad.

La calle Molino Rojo estuvo en el abandono por más de 40 años

Por otra parte, Gallardo cortó el listón para mostrar la nueva calle Molino Rojo, la cual cuenta con pavimentación de concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, redes de agua potable, drenaje, señalética y alumbrado público.

El mandatario reiteró que el programa de rescate de calles y avenidas continuará por toda la región, con el fin de transformar la vida de familias y consolidar un San Luis Potosí con infraestructura moderna, seguridad vial y oportunidades para sus habitantes.