Ricardo Gallardo mantiene como prioridad la continuidad del Programa de Seguridad Alimentaria en este cierre de año. Por ello, el Gobierno Estatal refuerza los despliegues en las cuatro zonas de San Luis Potosí, encabezados por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).

San Luis Potosí refuerza apoyo alimentario hasta diciembre

La titular de Sedesore, Rosario Martínez Galarza, informó que en la Huasteca potosina la entrega de apoyos iniciará este miércoles 26 de noviembre, abarcando comunidades, localidades y colonias, y se extenderá hasta mediados de diciembre.

Las regiones Media y Altiplano también recibirán las despensas conforme al calendario establecido, garantizando la cobertura estatal del programa.

Rosario Martínez Galarza puntualizó que, gracias a la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo de incluir más productos de la canasta básica, las familias reciben cajas de 20 kilogramos, lo que les permite acceder a una alimentación más completa y generar ahorros significativos en su economía.

Como requisito para recibir los apoyos, las y los ciudadanos deberán presentar copia del INE, CURP y comprobante de domicilio, documentación necesaria para obtener su vale personalizado y agilizar el proceso de entrega.