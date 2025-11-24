Ricardo Gallardo Cardona encabezó la ceremonia conmemorativa por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), donde reiteró que su Gobierno está comprometido con garantizar igualdad, dignidad y libertad para todas las mujeres y niñas potosinas.

Durante el evento, explicó que su administración impulsa acciones integrales para fortalecer los derechos de las mujeres, entre ellas programas de prevención, capacitaciones, reformas legales y la campaña “Libres y Sin Miedo”, desarrollada por la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres).

Ricardo Gallardo fortalece acciones en favor de las mujeres y niñas

Acompañado por la senadora Ruth González Silva, funcionarias estatales, colectivos y diversos sectores sociales, el mandatario estatal subrayó que el 25N representa un llamado a la conciencia social y a la acción permanente para erradicar todas las formas de violencia.

Ricardo Gallardo anuncia nuevas acciones para erradicar la violencia contra mujeres y niñas en el marco del 25 N. (Cortesía )

Ricardo Gallardo Cardona destacó que su Gobierno mantiene un trabajo sostenido para fortalecer los centros de justicia, ampliar la protección legal, mejorar la educación con perspectiva de género y garantizar entornos seguros.Añadió que San Luis Potosí vive un momento de cambio, en el que se construye una sociedad basada en el respeto y la igualdad.

Este Gobierno seguirá trabajando para que las mujeres vivan en entornos seguros, con igualdad de oportunidades, aún falta mucho por hacer, pero todas y todos los potosinos vamos en la dirección correcta. Ricardo Gallardo

Finalmente, resaltó los avances en apoyo a las mujeres potosinas, como los más de 887 millones de pesos en créditos otorgados por el Sifide, la entrega de más de 11 mil 700 kits de menstruación digna, la puesta en operación de 11 clínicas rosas.

Asimismo, se han realizado actividades como la Carrera “Potosinas sin Límites”, el Mercadito Expo Emprende Mujeres, más de 65 acciones en las cuatro regiones, el reconocimiento “Potosina del Año” y diversos apoyos a mujeres destacadas.