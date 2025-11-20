El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, reafirmó su compromiso con la protección y desarrollo integral de las potosinas al destacar los avances realizados durante su administración.

Entre las acciones más relevantes se encuentra la creación de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) y el fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), que posicionan al Estado entre los más avanzados del país en materia de igualdad y atención.

Más de 8 mil mujeres beneficiadas con estrategias de Ricardo Gallardo

Ricardo Gallardo Cardona informó que 8 mil 25 mujeres han sido beneficiadas mediante mercaditos, programas de certificación, capacitación, reclutamiento laboral, becas y diversas ediciones de la Expo Mujeres.

En tanto, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) otorgó más de 887 millones de pesos en créditos para fortalecer emprendimientos encabezados por potosinas.

En materia de salud, se entregaron más de 11 mil 700 kits de menstruación digna y se ampliaron las Clínicas Rosa. Además, se visibilizó el papel de las mujeres con actividades como la carrera “Potosinas sin Límites”, el mercadito “Expo Emprende Mujeres: Juntas Avanzamos Todas”, y más de 65 actividades conmemorativas en las cuatro regiones y la entrega del reconocimiento “Potosina del Año”.

Ricardo Gallardo impulsa apoyos para las mujeres potosinas. (Cortesía )

El mandatario destacó que la nueva Secretaría de las Mujeres cuenta con atribuciones ampliadas que colocan a niñas, adolescentes y mujeres en el centro del diseño y ejecución de políticas públicas enfocadas en igualdad, acceso a la justicia y prevención de la violencia.

Finalmente, resaltó el fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres, que ha brindado atención a 19 mil 593 mujeres y otorgado más de 82 mil servicios, además de implementar mil medidas y órdenes de protección, crear la Red Metropolitana de Coordinación Institucional y habilitar 500 “Puntos Código Rosa” en tiendas OXXO.

Los 22 Centros “Libre” también han brindado atención integral a más de 20 mil beneficiarias, consolidando así una red de apoyo sin precedentes en el estado.