Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, impulsa una movilidad sin límites con el sistema MetroRed, que ya es considerado ejemplo nacional.

A la fecha, el sistema alcanza cerca de 16 millones de viajes, posicionando a la entidad como referente por contar con el mejor transporte público del país.

MetroRed consolida una movilidad sin límites en SLP

El mandatario estatal destacó que MetroRed opera cuatro líneas en la zona metropolitana y dos rutas eléctricas en Ciudad Valles, todas completamente gratuitas.

Este esquema ha permitido un ahorro superior a 196 millones de pesos para miles de familias, beneficiando a estudiantes, personas adultas mayores, trabajadores y personas con discapacidad.

Además, subrayó que la gratuidad del servicio impulsa la sustentabilidad, con la incorporación de autobuses 100% eléctricos en la Huasteca. Adelantó también la puesta en marcha de una nueva ruta que conectará Tamazunchale con Ciudad Valles, pasando por municipios estratégicos para fortalecer el desarrollo económico y turístico de la región.

Ricardo Gallardo consolida a SLP como el mejor estado en movilidad. (Cortesía )

El mandatario estatal recordó que los apoyos al transporte público, los créditos para concesionarios, el programa MiPase para estudiantes y el transporte gratuito para personas adultas mayores y con discapacidad, fueron determinantes para que San Luis Potosí obtuviera la calificación más alta de México en la encuesta nacional “¿Qué tal el transporte público en tu Estado?” de polls.mx.