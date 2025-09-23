Tras dar su Cuarto Informe, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, fue elogiado por la senadora por Morelos, Juanita Guerrera, y por el diputado federal, Felipe Miguel Delgado, quienes destacaron los resultados históricos en infraestructura, programas sociales y seguridad.

Legisladores aseguran que Ricardo Gallardo es el mejor gobernador

Gracias a las estrategias implementadas por Gallardo Cardona, San Luis Potosí se coloca como uno de los estados con mejores resultados. Es por eso que la senadora por Morelos aseguró que Ricardo Gallardo es uno de los mejores gobernadores del país, pues ha mostrado un diálogo directo y cercano con los ciudadanos de la entidad para satisfacer sus necesidades.

Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, se ha convertido en un referente nacional (Cortesía)

Por otra parte, el diputado federal, señaló que Gallardo se ha convertido en un referente a nivel nacional por su gobierno con visión social, además de que es uno de los mejores evaluados de México.

Sin duda, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona en San Luis Potosí se ha ganado el respaldo absoluto de legisladores gracias a sus resultados.