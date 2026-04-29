El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) realizó dos jornadas simultáneas en distintos municipios de San Luis Potosí con el objetivo de fortalecer el bienestar, la prevención y el acceso a derechos de niñas, adolescentes y mujeres.

Las actividades forman parte de la estrategia estatal enfocada en brindar atención directa a sectores prioritarios mediante acciones comunitarias de salud y seguridad.

Villa de Pozos recibe kits de higiene menstrual

En Villa de Pozos se llevó a cabo una jornada de apoyo social con la entrega de kits de higiene menstrual dirigidos a mujeres jóvenes y personas con discapacidad.

San Luis Potosí fortalece atención social y prevención comunitaria (cortesía)

La iniciativa buscó facilitar el acceso a productos esenciales para la salud menstrual, especialmente entre población en situación vulnerable. Además, se promovió la importancia del cuidado personal y la atención integral como parte de una política pública con enfoque de inclusión.

Más de 500 estudiantes reciben plática sobre Ley Olimpia

De manera paralela, en Mexquitic de Carmona se desarrolló una jornada preventiva en la Secundaria Técnica No. 22, donde participaron más de 500 estudiantes.

San Luis Potosí fortalece atención social y prevención comunitaria (cortesía)

Durante las actividades se abordaron temas como violencia en el noviazgo, riesgos en redes sociales, protección de datos personales y alcances de la Ley Olimpia, normativa enfocada en sancionar la violencia digital.

También se promovió la cultura de la denuncia y la identificación temprana de conductas de riesgo en entornos escolares y digitales.

San Luis Potosí fortalece atención social y prevención comunitaria (cortesía)

Con estas acciones, el Centro de Justicia para las Mujeres mantiene presencia territorial en distintas regiones del estado, acercando información, prevención y servicios especializados a la población.