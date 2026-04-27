Con el objetivo de alertar sobre los riesgos que existen en las redes sociales, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona ha impulsado jornadas informativas para fortalecer la protección digital en San Luis Potosí a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Unidad de Prevención del Delito.

Ricardo Gallardo fortalece protección digital de niñas, niños y jóvenes

De acuerdo con las autoridades estatales, la Unidad de Prevención del Delito se encuentra trabajando en esta jornada para promover espacios digitales seguros para las infancias y adolescentes.

SSPC lleva jornadas sobre riesgos en redes sociales a escuelas de SLP (cortesía)

En la jornada se llevaron a cabo pláticas, talleres y actividades de concientización dirigidas a estudiantes, docentes, madres y padres de familia. Entre los temas principales que se tocaron esta:

Uso responsable de plataformas digitales

Detección de retos virales

Prevención del ciberacoso

Importancia de reportar situaciones de riesgo

La SSPC hizo un llamado a reportar mediante las líneas de emergencia o a la Policía Cibernética cualquier publicación o conducta que sea un riesgo para la población. Asimismo, explicaron que cualquier institución académica puede solicitar estas jornadas para informar sobre el uso de las redes sociales.

SSPC lleva jornadas sobre riesgos en redes sociales a escuelas de SLP (cortesía)

Con estas estrategias, el gobierno de San Luis Potosí reafirma su compromiso de impulsar acciones y políticas que fortalezcan la seguridad en todos los ámbitos y mantener un estado tranquilo para las familias potosinas.