El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció avances estratégicos en materia de infraestructura, salud y desarrollo social, además de la realización de eventos internacionales que fortalecerán la proyección del estado.

El mandatario informó que está próxima la inauguración de la supercarretera Villa de Arista–Moctezuma, una obra que fortalecerá la conectividad regional y la movilidad sin límites. Además, adelantó el inicio de las obras San Vicente–El Higo, en la Huasteca potosina, donde se invertirán cerca de 200 millones de pesos.

Asimismo, destacó el avance de la autopista San Luis Potosí–Matehuala, que cuenta con una inversión privada de 22 mil millones de pesos y que enlazará con la Interserrana, proyecto impulsado por el gobierno de Nuevo León. A estas acciones se suma la reconstrucción del eje Xolol–Tamuín, con más de 70 kilómetros en rehabilitación.

Ricardo Gallardo anuncia vacunación invernal y evento deportivo internacional

Ante el descenso de temperaturas, el gobernador recordó que esta semana inicia la Campaña de Vacunación Invernal 2025–2026, con la aplicación de vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo en los centros de salud estatales.

El objetivo, dijo, es proteger a la población más vulnerable y fortalecer las acciones preventivas durante la temporada invernal.

En el marco del impulso al deporte y la convivencia familiar, Ricardo Gallardo invitó a la ciudadanía a asistir a la pelea de campeonato internacional entre el mexicano Rafael “Divino” Espinoza y el ucraniano Arnold Khegai, que se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre en la Arena Potosí.

Como parte de esta iniciativa, el gobernador anunció que se regalarán mil pases dobles a quienes acudan al Palacio de Gobierno este martes, de 8:00 a 20:00 horas, llevando un kilo de croquetas para apoyar al refugio Huellitas.

Ricardo Gallardo anuncia obras y vacunación invernal en San Luis Potosí. (Cortesía)

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refuerza su compromiso con la infraestructura, la salud y el impulso al deporte, consolidando a San Luis Potosí como una entidad en desarrollo y con visión de futuro.