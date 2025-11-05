La transformación de la movilidad en la Huasteca Potosina sigue avanzando gracias al gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, quien ha impulsado la reconstrucción y modernización del Eje Xolol-Tamuín, una obra que se consolida como uno de los proyectos más importantes para el desarrollo regional.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), los trabajos entre el tramo de Tancanhuitz y Tampamolón presentan avances significativos, lo que permitirá continuar próximamente con los municipios de Tanquián, San Vicente y Tamuín.

Trabajos de modernización del Eje Xolol–Tamuín en la Huasteca Potosina beneficiarán a miles de familias (Cortesía )

San Luis Potosí impulsa el desarrollo regional

El Eje Xolol-Tamuín forma parte de la red de infraestructura carretera más ambiciosa en décadas para la región. Buscando mejorar la conectividad entre más de seis municipios, fortalecer la seguridad vial, fomentar el turismo, aumentar la plusvalía y potenciar el crecimiento comercial de la zona.

Con este proyecto, el gobierno de Ricardo Gallardo reafirma su compromiso con una movilidad moderna, segura y eficiente, brindando mayores oportunidades económicas y sociales.

Asimismo, el Eje Xolol-Tamuín se consolida como un corredor estratégico que conectará comunidades, impulsará el turismo y transformará la vida de miles de familias de San Luis Potosí.