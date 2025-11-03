En un hecho histórico para la seguridad en San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció un incremento de 250 millones de pesos al presupuesto destinado a los salarios de todas y todos los elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE).

El mandatario destacó que San Luis Potosí no había vivido un mes tan pacífico en los últimos 20 años, y afirmó que este aumento representa un reconocimiento al compromiso y esfuerzo de quienes mantienen la seguridad en el estado.

San Luis Potosí busca consolidar a su policía como la mejor pagada del país

El ajuste beneficiará a más de cuatro mil integrantes de la corporación, incluyendo custodios, directores, policías operativos y personal administrativo, quienes recibirán un incremento mensual. Con esta medida, se busca garantizar mejores condiciones laborales y erradicar prácticas de corrupción.

Ricardo Gallardo Cardona también anunció la instalación de 40 arcos de seguridad, la colocación de mil nuevas cámaras, la incorporación de mil 200 elementos adicionales a la GCE y la entrega de kits de vida para fortalecer el equipamiento y desempeño del cuerpo de seguridad.

Ricardo Gallardo incrementa salarios de las y los policías. (Cortesía )

El gobernador subrayó que la meta es convertir, para 2026, a la Guardia Civil Estatal en la policía mejor pagada de México, mediante aumentos anuales sostenidos y bonos adicionales para las y los elementos en activo.

El Gobierno del Estado va a cuidar a las familias de quienes cuidan a San Luis Potosí; con este aumento, mejorarán sus ingresos, podrán cubrir colegiaturas, medicinas y asegurar un retiro digno. Ricardo Gallardo

Durante el evento, las y los policías manifestaron su agradecimiento por las acciones implementadas. El oficial Óscar Alejandro García Cerda, instructor de la academia de seguridad y artesano del calzado, obsequió al gobernador un par de zapatos hechos por él mismo como muestra de reconocimiento al apoyo brindado a la corporación.