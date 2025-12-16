Con motivo de las fiestas decembrinas, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó una reunión donde hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales para sumar esfuerzos y consolidar todo el trabajo realizado para iniciar bien el 2026.

San Luis Potosí une esfuerzos por los ciudadanos

Durante su mensaje, el gobernador detalló que el objetivo es mejorar las condiciones de vida de las familias en las cuatro regiones del estado.

Asimismo, pidió a sus colaboradoras y colaboradores no aflojar el paso y poner más atención en todas las áreas de la administración pública, priorizando un gobierno que garantice bienestar, desarrollo y oportunidades para todas y todos.

Ricardo Gallardo reafirma compromiso con las familias potosinas (Cortesía)

Finalmente, Ricardo Gallardo destacó que el 2026 será un año clave para San Luis Potosí con obras clave que fortalecerán la movilidad y el desarrollo económico; entre los proyectos se encuentran:

Puente del bulevar Valle de los Fantasmas con Circuito Potosí

Puente BMW

Mega parque acuático en el Tangamanga I

Parque Tangamanga III en Soleda

Además de puentes, carreteras, calles y autopistas, que se realizan con inversión privada en San Luis-Matehuala y San Luis Potosí-Querétaro.