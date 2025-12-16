Ricardo Gallardo Cardona anunció el lanzamiento de placas vehiculares conmemorativas del Mundial 2026 en San Luis Potosí, una edición especial y limitada que estará disponible únicamente durante ese año, como recuerdo del máximo evento deportivo que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.

San Luis Potosí lanzará placas especiales por el Mundial 2026

Durante una transmisión en vivo, el mandatario potosino presentó los tres modelos de placas conmemorativas, los cuales integran elementos emblemáticos como la Copa del Mundo, canchas de fútbol, balones y el jaguar, mascota de México para la justa mundialista.

Placas del Mundial 2026 llegarán a San Luis Potosí en edición limitada. (Cortesía)

Ricardo Gallardo explicó que estas placas tendrán un costo aproximado de 500 pesos, monto que corresponde únicamente al gasto de elaboración, troquelado y moldes, y que representan una opción conmemorativa para quienes deseen conservar un recuerdo del evento deportivo internacional.

El gobernador subrayó que esta edición especial será totalmente opcional, ya que en San Luis Potosí las placas y licencias vehiculares ordinarias continúan siendo gratuitas, por lo que la iniciativa no sustituye los trámites habituales.