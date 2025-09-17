Tras varios días de recorridos y actividades, Melissa Bishop, Cónsul General de Estados Unidos en Monterrey, concluyó su visita por San Luis Potosí, gobernado por Ricardo Gallardo Cardona.

San Luis Potosí demuestra su confianza ante socios como Estados Unidos

El Gobierno Estatal, encabezado por Ricardo Gallardo, recibió la visita de Melissa, quien por dos días realizó actividades con el fin de conocer las estrategias impulsadas por el gobernador en materia de seguridad, educación e infraestructura.

Como parte de su visita, la funcionaría participó en el Grito de Independencia y conversó con jóvenes y representantes académicos y empresariales del estado con el fin de conocer los programas sociales, de innovación y de intercambio.

Ricardo Gallardo reafirma su confianza ante Estados Unidos (Cortesía)

Asimismo, Bishop visitó proyectos de infraestructura y plantas estratégicas para conocer a fondo el desarrollo y modernización que tiene la entidad.

Sin duda, la visita de la Cónsul General de Estados Unidos a San Luis Potosí confirma que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona proyecta confianza y liderazgo ante socios internacionales.