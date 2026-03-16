El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se ubica entre los tres mandatarios estatales mejor evaluados de México, de acuerdo con la más reciente edición del estudio Sentimientos de la Nación, elaborado por la consultora GobernArte.

En la medición, el mandatario alcanzó 64.2 por ciento de aprobación ciudadana, lo que lo coloca entre los perfiles con mayor respaldo a nivel nacional.

Ricardo Gallardo lidera aprobación entre gobernadores de la Cuarta Transformación

El análisis también posiciona a Ricardo Gallardo como el perfil de la llamada Cuarta Transformación con mayor nivel de aprobación, superando a gobernantes de entidades como Ciudad de México, Guerrero, Estado de México y Chiapas.

Asimismo, el mandatario potosino se ubica como el tercer hombre mejor evaluado a nivel nacional dentro del ejercicio comparativo.

Los resultados reflejan el respaldo de la ciudadanía al trabajo impulsado por el Gobierno del Estado, el cual ha promovido una administración cercana a la población y enfocada en resultados.

De acuerdo con el análisis, las evaluaciones favorables responden a una política pública orientada al desarrollo, el bienestar social y la atención directa a las necesidades de las familias.

Durante la actual administración se han concretado diversas acciones en la entidad, entre ellas una inversión superior a 27 mil millones de pesos en obra pública, así como la atracción de capital productivo por 8 mil 500 millones de dólares, lo que ha colocado al estado entre los primeros lugares del país en este rubro.

Además, se ha impulsado la construcción y rehabilitación de más de 400 escuelas, junto con una estrategia integral para fortalecer la seguridad en las cuatro regiones del estado.

Con estos resultados en infraestructura, programas sociales y desarrollo económico, el Gobierno estatal continúa impulsando acciones orientadas a reducir rezagos históricos y generar nuevas oportunidades para la población.